На Кубани ожидается дождь и гроза

/Экстренная новость/

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 8 июля 2019 года:

По Краснодарскому краю: в дневные и вечерние часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 16…21°, в юго-восточных предгорьях 12…17°; днем 27…32°, местами до 35°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, на участке Анапа-Геленджик 19…24°; днем 27…32°.

По Краснодару: без осадков. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 31…33°.

На последующие двое суток 9 – 10 июля 2019 года:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами и при грозах порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, в юго-восточных предгорьях 14…19°; днем 25…30°, местами до 32°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозах до 18 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, 10.07 15…20°; днем 24…29°, 9.07 местами до 31°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"