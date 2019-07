«Это недостойно»: Лазарева разнесли за «Евровидение»

/Экстренная новость/

Композитор Максим Дунаевский высмеял повторное участие исполнителей на «Евровидении». Его слова частично были направлены в адрес Сергея Лазарева, который в мае этого года второй раз представил Россию на международном конкурсе и занял третье место.

Известный композитор Максим Дунаевский назвал «полной ерундой» повторное участие исполнителей на конкурсе «Евровидение». В интервью «Известиям», он рассказал, как оценивает ситуацию, что один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс по несколько раз.

«Плохая тенденция. Снова и снова пытаться что-то там получить, чтобы удовлетворить свои амбиции, — не очень достойная, на мой взгляд, задача», — отметил композитор.

Дунаевский также заметил, что лучше отправлять на конкурс молодых исполнителей. По его словам, для новых артистов участие в состязании — это проба сил и изучение новых тенденций.

Кроме этого, он высказался о положении современной молодежной музыки и сказал, что не хочет писать для современных артистов из-за типизированности и однородности новых исполнителей.

«Сегодняшним исполнителям не нужны композиторы, не нужны поэты, потому что на их продюсеров работают целые фабрики безымянных девочек и мальчиков. Вот мы и слушаем один хлам и шлак, песенки-однодневки», — резюмировал он.

Максим Дунаевский — знаменитый российский композитор. Он обрел всенародную популярность, написав песни к таким фильмам, как «Д, «Мэри Поппинс, до свидания!», «Карнавал» и другим. В 2006 году ему присвоили звание народного артиста за заслуги перед искусством. Кроме того, Дунаевский раньше входил в экспертный совет «Евровидения».

Сергей Лазарев впервые на международном песенном конкурсе выступил в 2016 году в Швеции, где исполнил песню «You Are the Only One». Однако по результатом голосования он занял тогда третье место, а победительницей стала украинская певица Джамала.

В 2019 году Лазарев снова представил Россию на «Евровидении», где повторил свой результат.

С именем российского исполнителя связан скандал, который произошел в этом году на конкурсе. Незадолго до финала «Евровидения», белорусское жюри отстранили от голосования. В качестве причины отстранения указывается разглашение оценок коллегии. Члены жюри рассказали журналистам, кому они раздавали свои баллы во время первого полуфинала.

Согласно правилам конкурса, выносить на публику такие детали запрещено.

Выяснилось, что белорусская сторона хотела отдать 12 баллов Лазареву. Певец, которому предназначались эти голоса, заявил, что крайне удручен отстранением белорусского жюри.

«Нам только что сообщили, что жюри Белоруссии отстранили от голосования, вот только что мы об этом узнали. Мы, конечно, в шоке, потому что мы, конечно же, очень рассчитывали на поддержку», — заявил он.

В итоге организаторами был произведен пересчет итогов голосования, после которого Лазарев получил на один балл больше, однако на его итоговое место это не повлияло. Несмотря на изменившиеся баллы, прежними остались все медалисты состязания. Голландец Дункан Лоуренс сохранил первое место, а итальянец Мамуд — второе.

Сергей Лазарев — не единственный российский артист, который повторно выступал «Евровидении». Так, Дима Билан дважды представлял страну на конкурсе. В 2006 году он занял второе место с песней «Never Let You Go», а через два года стал победителем. И если Билан оправдал повторное выступление на «Евровидении», то Лазарев разочаровал зрителей, снова заняв третье место.

Недавно в интервью Ксении Собчак с группой Little Big лидер коллектива Илья Прусикин отметил, что они хотели поучаствовать в «Евровидении» и даже отправляли заявку Филиппу Киркорову. Однако ответ за обращением не последовал.

Собчак решила позвонить артисту и разобраться в сложившейся ситуации.

Киркоров ответил на вопросы журналистки и сказал, что Little Big действительно могли бы представлять Россию в этом году, и он видел их заявку.

Однако коллектив не уложился в сроки подачи, и к этому моменту уже была выбрана кандидатура Сергея Лазарева. Также Киркоров отметил, что выступление группы на конкурсе означало бы практически безоговорочную победу России.

