Путин провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским

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По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщает пресс-служба Президента РФ.

Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов. Обсуждалась также возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

Украинская сторона заявила, что ключевым вопросом была судьба арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы моряков ВМС Украины. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в Нормандском формате.