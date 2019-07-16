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Важное решение!

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который упрощает порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента внес вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Согласно закону, предлагается отменить необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок на сумму, превышающую общий доход парламентария и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Речь идет о приобретении земельных участков, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг или акций. Если такого рода сделок не совершалось, то сельским депутатам, согласно поправкам, достаточно будет сообщить об этом главе региона в установленном законом порядке.

Источник: Телеграм

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Категория: Новости / Экстренная новость

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