За окнами...осень?

/Экстренная новость/

На Маркхотском хребте висит борода. На улицах Черноморских городов мелкий осенний дождь. Иногда он вдруг просыпается и махнет лишней воды с неба, как бы напоминая что за окнами июль!

Днем плюс 22. Ночью в центре Новороссийска 17. А в ущельях и горных щелях прямо холодно.

Садоводы наблюдают, как за пропавшим в мае абрикосе, гибнет урожай груш.

Заметили, что на всех сельхозрынках торгуют абрикосом из Баку. Вот интересно, откуда нам привезут теперь грушу и помидоры.

Помидор на открытом грунте борется за выживание. Днем его продолжает обжигать наше южное солнце. А ночью...он себя чувствует как где-нибудь в Архангельске в самый жарких их месяц. Тепличный сеньор, как бы кто не уговаривал поверить в его качество, не обласкан кубанским солнцем. И нет в нем ни аромата, ни сочности, ни мясистости прежней.

Вот такой ныне июль на Кубани. Ждем жары изнывающей? Кстати, обещают к выходным +30-31. Посмотрим.

МЧС предупреждает, что в Новороссийске сохранится гроза. Будьте внимательны!