В Шереметьево рассказали о ЧП с самолетом

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Два человека госпитализированы после инцидента в Шереметьево. В кабине Boeing-737 авиакомпании Nordwind, отправлявшегося из Москвы в Ереван, сработал датчик дыма. Командир воздушного судна прервал взлёт.

Возгорания не было. На борту было 173 пассажира и шесть членов экипажа. Авиакомпания быстро подготовила резервный борт и экипаж для вылета, 28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, рассказала в интервью радио Sputnik директор Дирекции по связям с общественностью Аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

«После получения сигнала тревоги в аэропорту Шереметьево незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция, на место происшествия прибыли аварийно-спасательные бригады и экипажы скорой помощи. Высадка пассажиров была произведена посредством надувных трапов. На борту воздушного судна находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, пять человек обратились за медицинской помощью в связи с повышением артериального давления, ссадинами, растяжениями связок. Два пассажира рейса были госпитализированы. В кратчайшие сроки было выдано горячее питание, произведено разоформление, снятие багажа с рейса, доставка личной клади пассажиров. Авиакомпания быстро подготовила резервный борт и экипаж для вылета. В 5.32 по московскому времени резервный борт вылетел по маршруту Москва – Ереван. 28 пассажиров приняли решение об отмене перелета», - сказала Анна Захаренкова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/