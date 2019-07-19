На Кубань возвращается жара

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 20 июля 2019 года:

по Краснодарскому краю: вечером местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-15 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20°, по юго-восточным предгорьям +12…+17°, днем +25…+30°, местами до +32°.

На Черноморском побережье: на юге побережья вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21°, днем +27…+32°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18°, днем +29…+31°.

На последующие двое суток 21-22 июля:

по Краснодарскому краю: в начале периода без осадков, остальную часть периода местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, 21.07 местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°, днем +25…+30°.

На Черноморском побережье: в начале периода без осадков, остальную часть периода местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами до 17 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21°, днем +24…+29°, 22.07 местами до +32°.

Температура воды у берегов Черного моря +23…+25°, Азовского моря +23…+24°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"