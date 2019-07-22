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Если премьером Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет политической "могилой" президента Владимира Зеленского, заявил бывший дипломат Олег Волошин. Это мнение прокомментировал в эфире радио Sputnik украинский политолог Юрий Кот.

Если премьер-министром Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление, как сообщает РИА Новости, сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, одним из кандидатов на должность премьер-министра является заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, которая лоббирует "кабальные" интересы МВФ.

"Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами "МВФ" вас просто уничтожим. Потому что вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят", – сказал Волошин.

Кроме того, он подчеркнул, что если на Украине будет продолжаться курс на сотрудничество с МВФ, то люди отвернутся от Зеленского и это будет его "могилой".

Политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот в эфире радио Sputnik отметил, что в Раде нового созыва большинство, скорее всего, будет за партиями, выступающими за продолжение сотрудничества с МВФ.

"Сегодня при всем богатстве выбора альтернативы особо нет: из пяти партий, которые прошли в парламент Украины, четыре настроены пронатовски, настроены на взаимоотношения с МВФ, и, естественно, на "евроассоциацию". При этом в НАТО нас не ждут, в ЕС ? тоже, МВФ бесплатно денег не дает. Но разве объяснишь все это людям, у которых до сих пор "кастрюли на головах". Радует, что есть все-таки одна политическая сила, которая является относительным антагонистом всех этих сил ? это "Оппозиционная платформа ? За жизнь", у которой второе место, но это тоже неплохо", ? сказал Юрий Кот.

По его мнению, продолжение прежнего прозападного курса окончательно добьет экономику Украины.

"Все эти заигрывания с МВФ ? это убийство нашей экономики, убийство нашего государства. Прежде всего, потому что МВФ ? это та структура, которая, выдавая кредиты, требует для себя влияния на политические процессы. Это структура, которая обслуживает интересы мировых глобалистов, являющихся по большей части русофобами. А на территории Украины следование глобалистским и русофобским рецептам является самоубийством для экономики", ? считает Юрий Кот.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 57,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,47%, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа ? За жизнь" ? 12,91%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,60%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,02%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,38%.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/