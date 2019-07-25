Русфонд: Каждая история наших подопечных - это боль родителей, которые не в силах по объективным причинам помочь своим детям...

/Экстренная новость/

Родители малыша - инвалиды по слуху. Он уже много настрадался в своей маленькой жизни: родился с пороком сердца.

А в 7 месяцев дополнительно у мальчика диагностировали еще и тугоухость...

Денис Кулеш, полтора года. У него двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 221 502 руб.

"Мы много лет мечтали о ребенке, уже теряли надежду, когда я узнала, что беременна. Это было как чудо! Но за три недели до родов врачи выявили задержку внутриутробного развития плода и вызвали экстренные роды. Сын родился малюсеньким, весил всего два килограмма, и у него сразу обнаружили порок сердца. Денис уже перенес две операции на сердце: первую – в полторы недели, а недавно, в начале июля, провели повторную. Сын сложно восстанавливался после операций, оба раза его надолго подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Денис вообще растет слабеньким, часто болеет, а в семимесячном возрасте у него диагностировали двустороннюю тугоухость 4-й степени, за счет средств бюджета мы получили слуховые аппараты. Но Денис в них испытывал сильный дискомфорт, кричал все время и пытался сорвать аппараты. Мы поняли: что-то не так. Повторное обследование слуха позволило уточнить диагноз, и тугоухость оказалась меньшей – 3-й степени, поэтому малышу требуются не такие мощные слуховые аппараты. Но бесплатно аппараты нам уже не выдадут, мы должны купить их сами. А для нас с мужем сумма огромная, мы живем на пособия, оба инвалиды по слуху. Умоляю вас, помогите!"- рассказала Надежда Кулеш, Усть-Лабинский район, Краснодарский край. (Фото Дьулустаана Ефимова)

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар): «Для успешной слухоречевой реабилитации Дениса необходимы высокотехнологичные цифровые программируемые многоканальные мощные слуховые аппараты с индивидуальными ушными вкладышами».

Как помочь Денису?

- отправить пожертвование с банковской карты. Пройдите по ссылке http://rusfond.ru/card и в открывшемся списке выберите Денис Кулеш

- отправить пожертвование от юридического лица. Пройдите на страницу с реквизитами фонда https://rusfond.ru/about/22 и в назначении платежа укажите: организация лечения Дениса Кулеша

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Дениса Кулеша. НДС не облагается.

- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами

– воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите "Денис Кулеш").