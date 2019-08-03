Массовые задержания на Пушкинской, Трубной и Кропоткинской
В Москве на Цветном бульваре задержали несколько человек.
У Садового кольца в районе Цветного бульвара ОМОН окружил людей и начал жестко задерживать мужчин. По данным очевидцев, задержали как минимум пятерых.
ОВД-Инфо сообщает о 600 задержанных. В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек.
Напомним, что во второй половине дня 2 августа телевидение Мосгортранспорта (метрополитен, МЦК) демонстрировало кадры разгонов акции 27 июля в Москве с титром об уголовном наказании за участие и организацию несогласованных акций.
Как и перед несогласованной акцией 27 июля, молодым москвичам пригрозили призывами в армию. И рассказали, что среди задержанных в прошлую субботу были выявлены уклонисты, которым теперь грозит наказание по уголовному законодательству.
Владельцам бизнесов (прежде всего, точек питания) посоветовали закрыть заведения 3 августа. СМИ уже распространяли заявления директора Центрального рынка (м. Трубная) и представителя «Чайхоны №1» о миллионных потерях за этот день простоя.
Но самым скандальным получился ивент «Шашлык.Live» — рок-фестиваль под эгидой мэрии Москвы, который проходит в субботу в Парке Горького. Сразу несколько известных групп, заявленных в анонсе концерта, высказались, что не планировали там участвовать. Так еще 3 августа поступили коллективы «Браво» и TequilaJazz.
Источник: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/03/81479-trebovanie-chestnyh-vyborov-dlya-moskvy-vyshlo-na-bulvary-onlayn-translyatsiya-s-nesoglasovannyh-aktsiy-3-avgusta?utm_source=push
Категория: Новости / Экстренная новость