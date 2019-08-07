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Следственным отделом по городу Полевской следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области разыскивается пропавший без вести Эгамназаров Ш.М., который 05.04.2019, около 09 часов, ушел из дома в городе Полевской Свердловской области и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Сведения о пропашем: Эгамназаров Шахзод Мухамаджонович, 29.04.2002 г.р., гражданин Российской Федерации, уроженец села Исмоил Бободжона Гафуровский район Согдийской области Республики Таджикистан, зарегистрирован и проживает в городе Полевской Свердловской области, учащийся 9 класса.

Приметы Эгамназарова Ш.М.: на вид 16 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, прямые, глаза темные, уши прилегающие.

На момент ухода был одет: куртка болоньевая темно-зеленого цвета, черная рубашка, черные брюки, черные кроссовки, при себе имел, сотовый телефон и школьный рюкзак (красного цвета).

Особые приметы: на правом глазу белые ресницы.

Лиц, располагающих сведениями о местонахождении Эгамназарова Ш.М., просим обратиться в следственный отдел по городу Полевской следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области по телефону. 8 (34350) 4-20-32, либо в ОМВД России по городу Полевской по телефону 8 (343-50) 3-43-40 или 02.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/