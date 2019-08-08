Крылышки в городе: первый ресторан KFC открылся в Геленджике

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8 августа состоялось торжественное открытие первого ресторана KFC в Геленджике, которое посетили заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам инвестиционного развития Андрей Андреевич Грачёв, генеральный директор компании “Приморье” Александр Леонидович Брохштут и генеральный директор “Интернешнл Ресторант Брэндс” Артур Хафизулин.

“Интернэшнл Ресторант Брэндс”, франчайзинговый партнер Yum! Brands (KFC). В меню ресторана KFC в Геленджике представлены все основные блюда KFC от снэков и сандвичей до баскетов и десертов. Ресторан площадью 305 м кв находится по адресу Лермонтовский бульвар, 15, рассчитан на 96 посадочных мест и работает круглосуточно в летнее время.

«Вместе с Yum! Brands (KFC) компания “Интернэшнл Ресторант Брэндс” открыла уже 200 ресторанов, я уверен, что впереди у нас еще много важных событий и открытий. В каждом городе мы организуем работу ресторана по высочайшим стандартам качества, обучаем сотрудников, готовим вкусные блюда по оригинальной рецептуре. Так что KFC всегда становится популярным и любимым местом отдыха горожан», – отметил Артур Хафизулин, генеральный директор “Интернэшнл Ресторант Брэндс”.

В ресторане KFC в Геленджике, как и во всех других ресторанах сети, приняты высокие стандарты качества и пищевой безопасности: продукция проходит многоступенчатый контроль во время производства, хранения, доставки, приготовления и сервировки. KFC чрезвычайно тщательно отбирает поставщиков и контролирует их работу на протяжении всего сотрудничества. Для приготовления блюд KFC используется только цельная курица от российских производителей. Все это помогает обеспечить высочайшее качество и отличный вкус блюд.

KFC активно поддерживает и внедряет различные социальные и благотворительные проекты. Уже 5 лет вместе с Фондом продовольствия «Русь» бренд проводит всероссийскую акцию «Подари обед ребенку». В 2018 году организаторы собрали более 22 миллионов рублей пожертвований. которые были направлены на формирование и раздачу более 2,5 миллионов порций еды малоимущим семьям с детьми.

Волонтерство и добрые дела – одно из важных направлений деятельности KFC. Ежегодно 2000 волонтеров KFC реализуют порядка 500 добровольческих проектов по всей России. Это и «Марафоны добрых дел», и субботники, и помощь детским домам, малоимущим семьям, людям с ограниченными возможностями, животным. Благотворительный фонд KFC «Открывая горизонты» реализует в 32 регионах России программы профориентации и социальной адаптации детей-сирот «Поколение выбор». Проект предоставляет подросткам от 14 до 17 лет возможность осознанного выбора будущей профессии, и сегодня охватывает более 2 300 детей.

«Интернэшнл Ресторант Брэндс» поддерживает социальные проекты Yum! Brands (KFC) в тех городах, где работает.

Источник: Пресс-служба KFC Россия