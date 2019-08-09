В причинах трагедии разбираются

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В Краснодарском крае по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и двое детей, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан водитель экскурсионного автобуса Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Фольксваген Таурег» на автодороге «Новороссийск-Керчь» задержан 41-летний водитель автобуса.

Как сообщалось ранее, вечером 7 августа 2019 года подозреваемый осуществлял перевозку пассажиров из Новороссийска в Анапу. По версии следствия, в районе посёлка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска в связи с несоблюдением 41-летним водителем экскурсионного автобуса, принадлежащего лечебно-профилактическому санаторию «Эллада», дистанции произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем «Фольксваген Таурег». Из-за допущенного подозреваемым нарушения в результате ДТП автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте. По предварительным данным, в аварии пострадало 44 человека. Всем гражданам, госпитализированным в лечебные учреждения города Новороссийска и края, оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, сегодня, в лечебно-профилактическом санатории «Эллада» следователями СКР по краю изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан на экскурсионном автобусе. В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебная медицинская, автотехническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю