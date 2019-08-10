Митинг «Вернем себе право на выборы» в Москве

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«Белый счетчик»: к 15:00 на митинг пришли 40 тысяч человек. МВД заявляет, что присутствует 20 тысяч.

В субботу с 14:00 до 16:30 на проспекте Академика Сахарова проходит санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы». После согласованной части организаторы призвали сторонников выйти на несогласованную акцию — «мирную прогулку». Следственный комитет России предупредил об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Аппаратура барахлит. Пока организаторы пытаются решить технические проблемы, участники акции скандируют «Россия будет свободной!», «Свободу политзаключенным!» и «Россия без Путина!». Митинг начался с выступления журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. «Белый счетчик» сообщает, что к 13:30 на митинг в Москве прошли 3,2 тыс. участников.

Участники акции принесли на митинг картонные фигуры отбывающих административный арест кандидатов в депутаты Мосгордумы, недопущенных на выборы: Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Ильи Яшина и других.

У рамок металлоискателей на входе на проспект Сахарова скопились очереди. Люди продолжают собираться на митинг.

Выступает Леонид Парфенов. Доступ на митинг временно остановлен.

Леонид Парфенов устраивает блиц-«Намедни» по 20-летнему периоду правления Путина. Говорит, что власть применяет устаревшие трюки на выборах в Мосгордуму. «Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Говорит, про Егора Жукова, студента «вышки», которого «заметают за либеральные взгляды».

Организатором согласованного митинга на проспекте Сахарова выступает московский штаб Алексея Навального. После акции протеста организаторы призвали сторонников выйти на «мирную прогулку» в поддержку честных выборов; она, в свою очередь, не согласована с московскими властями. На согласованной части мероприятия планируют выступить Face, группа «Кровосток» и группа IC3PEAK. Мэрия Москвы 7 августа сообщала, что их выступления будут незаконными, однако организаторы и музыканты отказались отменить выступления. В своих социальных сетях посетить акцию призывали знаменитости: например, журналист Юрий Дудь и рэпер Оксимирон. О намерении выступить на митинге заявил журналист Леонид Парфенов.

Накануне акции МВД вновь предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях, а во ФСИН сообщили о проведении соревнования по вождению автозаков, подчеркнув, что с митингом это мероприятие не связано. Также в Парке Горького в эту субботу пройдет фестиваль Meat Beat 3 августа во время акций в центре Москвы проходил фестиваль «Шашлык Live».

На прошедшей 3 августа несогласованной акции протеста, анонсированной как прогулка по Бульварному кольцу, по данным «ОВД-Инфо», задержали 1001 человека. На состоявшейся 27 июля акции были задержаны более 1300 человек — она также была не согласована с мэрией Москвы. Позднее столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), заявив, что 27 июля участники несанкционированной акции «применили насилие в отношении представителей власти». На данный момент подозреваемых по этому делу 12, 11 из них арестованы. Протесты против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с 14 июля.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4058768#id1780913