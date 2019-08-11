О выявлении несоответствия установленным требованиям при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщает, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения, находящихся в обороте, выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата производства ООО «Торговый дом «БиАгро», г. Владимир:

- «Глюкоза 5% раствор для инъекций» (серия 1, срок годности 08.2019), по показателям «рН» и «Массовая доля глюкозы для 5% раствора»;

- «Глюкоза 40% раствор для инъекций» (серия 4, срок годности 11.2019), по показателю «Содержание глюкозы для 40% растворов»;

- «Кальция хлорид 10% раствор для инъекций» (серия 1, срок годности 01.2020), по показателям «рН» и «Массовая доля кальция хлорида».

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата производства ФКП «Армавирская биофабрика», Краснодарский край:

- «Сыворотка против рожи свиней» (серия 5, срок годности 09.2019), по показателю «Иммуногенная активность».

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата производства ООО «НИТА-ФАРМ», г. Саратов:

- «Мастисан» (серия 179220118, срок годности 01.2020), по показателю «Массовая доля стрептомицина сульфата».

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата производства «KRKA, d.d. Novo Mesto», Словения:

-«Солвимин® Селен» (серия Z83124, срок годности 08.2020), по показателю «Количественное определение витамина А».

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир:

- «Натрия хлорид изотонический 0,9% раствор для инъекций» (серия 070318, срок годности 03.2020), по показателю «рН».

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата производства ООО «СПАЗ-фарм», Саратовская область:

- «Новокаин 2% раствор для инъекций» (серия 0020118, срок годности 01.2020), по показателю «Содержание новокаина».

В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149, реализация лекарственных препаратов для ветеринарного применения указанных серий приостановлена.

При выявлении в обращении указанных серий недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения просим проинформировать Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, по телефону 8(861)222-13-86.

Одновременно сообщаем, что производители лекарственных препаратов проинформированы о необходимости проведения мероприятий в соответствии с требованиями законодательства.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея