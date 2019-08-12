Под Красноярском найдена четыре туриста с признаками отравления газом

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На берегу реки Ангары под Красноярском в туристической палатке обнаружены тела четырёх человек с признаками отравления газом. На левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырёх человек с признаками отравления газом - говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета по региону.

Отмечается, что в настоящий момент следователи проводят проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В апреле в Кемеровской области было возбуждено уголовное дело после отравления шести человек угарным газом. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/42646140/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink