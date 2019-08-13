/Экстренная новость/

Жара без осадков!

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 14 августа 2019 года:

по Краснодарскому краю: без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, ночью в Новороссийске порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20°, на Азовском побережье до +22°, в юго-восточных предгорьях +10…+15°, днем +30…+35°, местами до +37°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +20…+25°, днем +28…+33°, местами до +35°.

По Краснодару: без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20°, днем +33…+35°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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