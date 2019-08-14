Ближайшие сутки воды в Новороссийске не будет

/Экстренная новость/

Как сообщает МУП Водоканал со ссылкой на ГУП КК "Кубаньводкомплекс", по состоянию на 18:30 часов на магистральном водоводе МВ-2 РЭУ "Троицкий групповой водопровод" ГУП КК "Кубаньводкомплекс" диаметром 1220 мм ПК 71+10 идут ремонтные работы по устранению повреждения (трещина 200х4 мм) методом установки на трубопровод спецхомута.

Ориентировочно сегодня к семи часам вечера восстановительные работы будут завершены, после чего начнется заполнение водовода.

К восьми часам утра 15 августа планируется выйти на плановый режим подачи воды.

После выхода ТГВ на режим, в Новороссийске будет осуществляться набор резервуаров чистой воды, наполнение и регулировка сетей водоснабжения. Ориентировочное время возобновления подачи воды жителям 15 августа 16:00 часов.

На время ограничения водоснабжения будет организован подвоз воды автоцистернами. Планируется задействоват 23 единицы спецтехники.

Техника будет распределена по городу. Информация о дислокации будет предоставлена утром.

Заявки на подвоз воды будут приниматься по телефонам аварийно-диспетчерской службы по телефонам: 30-98-60 и 30-98-61.