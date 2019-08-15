Анализ системы «Меркурий» показал: ветеринары в Крыму ввели в оборот 46 тонн мясной продукции неизвестного происхождения
Специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора при анализе компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» установлено, что ветеринарный врач Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» незаконно ввёл в оборот на территории Республики Крым мясную продукцию, происхождение которой невозможно установить.
Ветеринарный врач ГБУ РК «Сакский РВЛПЦ» вносил в электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) заведомо ложные данные. Так же была нарушена прослеживаемость продукции в компоненте «Меркурий». В частности, в систему вносились записи об оформлении продукции по бумажным ВСД без указания номера и дата выдачи. Установлено, что производителями, указанными в документах, данная продукция не вырабатывалась. Так, например, в ВСД производителем продукции «субпродукты говяжьи печень замороженная» являлся Путилин А.С., находящийся в Омской области. Однако предприятие эту продукцию (согласно дате, указанной в ВСД) не вырабатывало.
Аналогичная ситуация наблюдалась при оформлении эВСД в отношении других производителей (Курская область, Республика Адыгея, Тверская область) и в отношении других видов продукции (говядины бескостной замороженной и мяса птицы).
Кроме этого, предприятие ООО «Регионпродагро-ГК» (Курская область) в компоненте «Цербер» обозначено как птицеводческое предприятие, а по ВСД, выданным ветеринарным врачом ГБУРК «Сакский РВЛПЦ», предприятие являлось производителем крольчатины.
В результате подобных нарушений в оборот было незаконно введено 46 тонн мясной продукции фактически неизвестного происхождения. Причем она впоследствии перемещалась не только по территории Республики Крым, но и в город Севастополь. Также отметим, что продукция направлялась, в том числе, в социально-значимые объекты Республики Крым.
На основании установленных фактов, Управлением направлена информация в правоохранительные органы, Государственный комитет ветеринарии Республики Крым и Управление ветеринарии города Севастополь для принятия мер реагирования в пределах компетенции.
Категория: Новости / Экстренная новость