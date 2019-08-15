Анализ системы «Меркурий» показал: ветеринары в Крыму ввели в оборот 46 тонн мясной продукции неизвестного происхождения

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Специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора при анализе компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» установлено, что ветеринарный врач Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» незаконно ввёл в оборот на территории Республики Крым мясную продукцию, происхождение которой невозможно установить.

Ветеринарный врач ГБУ РК «Сакский РВЛПЦ» вносил в электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) заведомо ложные данные. Так же была нарушена прослеживаемость продукции в компоненте «Меркурий». В частности, в систему вносились записи об оформлении продукции по бумажным ВСД без указания номера и дата выдачи. Установлено, что производителями, указанными в документах, данная продукция не вырабатывалась. Так, например, в ВСД производителем продукции «субпродукты говяжьи печень замороженная» являлся Путилин А.С., находящийся в Омской области. Однако предприятие эту продукцию (согласно дате, указанной в ВСД) не вырабатывало.

Аналогичная ситуация наблюдалась при оформлении эВСД в отношении других производителей (Курская область, Республика Адыгея, Тверская область) и в отношении других видов продукции (говядины бескостной замороженной и мяса птицы).

Кроме этого, предприятие ООО «Регионпродагро-ГК» (Курская область) в компоненте «Цербер» обозначено как птицеводческое предприятие, а по ВСД, выданным ветеринарным врачом ГБУРК «Сакский РВЛПЦ», предприятие являлось производителем крольчатины.

В результате подобных нарушений в оборот было незаконно введено 46 тонн мясной продукции фактически неизвестного происхождения. Причем она впоследствии перемещалась не только по территории Республики Крым, но и в город Севастополь. Также отметим, что продукция направлялась, в том числе, в социально-значимые объекты Республики Крым.

На основании установленных фактов, Управлением направлена информация в правоохранительные органы, Государственный комитет ветеринарии Республики Крым и Управление ветеринарии города Севастополь для принятия мер реагирования в пределах компетенции.