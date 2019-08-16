В Новороссийске снова ввели водоснабжение по графику. 6 часов в сутки

/Экстренная новость/

В связи с проведением ремонтных работ и недостаточным объемом подачи воды от Троицкого группового водопровода для водоснабжения населения г. Новороссийск МУП «Водоканал» вынужден ввести регламент подачи воды в следующих зонах водоснабжения: №16, 18, 19, 20, 27, 27а, 30а: утром с 06:00 часов до 09:00 часов, вечером с 18:00 часов до 21:00 часов. Сообщает пресс-сслужба администрации МО Новоросийск.

Водоснабжение в штатном режиме в г. Новороссийск будет восстановлено после увеличения подачи воды на город Троицкий групповой водопровод.

Подвоз воды населения осуществляется по заявкам через аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам: 30-98-60 и 30-98-61.

Для справки.



Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года

допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды:

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*)

за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), с учетом положений раздела IX Правил