В Краснодаре суд признал бездействие следствия по делу об избиении экологов

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В пятницу, 16 августа Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил жалобу координатора “Экологической вахты по Северному Кавказу” Андрея Рудомахи на бездействие следствия по делу о жестоком избиении активистов в 2017 году, сообщили “Кавказ.Реалии” в Эковахте.

В феврале нынешнего года тот же суд отказался признать неэффективность расследования, которое ведет следователь Алексей Шульга. Но Краснодарский краевой суд признал это решение незаконным и отправил жалобу на новое рассмотрение.

С момента совершения преступления в уголовном деле о нападении на экологов не появилось ни одного подозреваемого несмотря на то, что момент нападения был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Не исследован биллинг телефонных звонков в районе доме, где было совершено нападение.

Однако во время предыдущего рассмотрения жалобы на бездействие следствия в суде всплыли некоторые подробности.

"За рулём автомобиля, на котором трое нападавших скрылись с места преступления, находился сотрудник полиции", — сообщил тогда адвокат Алексей Аванесян, защищающий Рудомаху, на своей странице в Facebook.

После избиения у Андрея Рудомахи были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом основания черепа, перелом костей носа и пневмоцефалия. Менее серьезно пострадал его коллега Виктор Чириков.

Экологи связывают преступление со своей профессиональной деятельностью. Три человека напали на активистов сразу после инспекции села Криница под Геленджиком, где они обнаружили виноградники и незаконное строительство винодельческого шато на территории государственного лесного фонда.

Источник: https://www.kavkazr.com/a/30114532.html