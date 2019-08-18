Конец августа выдался жарким

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие дни 19-20 августа 2019 года:

по Краснодарскому краю: 19.08 местами кратковременный дождь, гроза, в начале периода в отдельных районах сильный дождь, град, 20.08 без осадков. Ветер северных направлений 5-10 м/с, в начале периода при грозах порывы 12-17 м/с, в отдельных районах шквалистое усиление до 20-22 м/с.

Температура воздуха ночью 17…22°, 20.08 в юго-восточных предгорьях 13…18°; днем 19.08 28…33°, 20.08 30…35°, местами до 37°.

На Черноморском побережье: 19.08 местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 18-20 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, днем 29…34°.

Температура воды у берегов Черного моря +20…+25°, Азовского моря +23…+24°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"