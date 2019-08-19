Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге

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Музыкант, педагог, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Романов выпал из окна своего дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Романову было 68 лет. В последнее время он не работал, так как вынужденно прекратил музыкальную и педагогическую деятельность из-за психического расстройства.

Артист проходил лечение и принимал соответствующие медикаменты, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Романов начал заниматься музыкой в возрасти 11 лет в самодеятельном оркестре Дома культуры имени В. И. Ленина. В 1970 году он окончил музыкальное училище и сразу поступил в Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова.

Он играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, был солистом оперной студии Ленинградской консерватории, играл в Ленинградской филармонии. В 2002 году ему было присвоено звание Заслуженный артист РФ. С 2003 года он преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, информирует 5tv.ru.

Ранее умер на 73-ом году жизни народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов. Певец был известен по композициям «Город мой Орджоникидзе» и «Мадина». Кроме того, он в качестве актёра принимал участие в съёмках картин «Алан», «Когда поют в Орджоникидзе» и «Золотая свадьба», писал News.ru Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/community/42684071/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink