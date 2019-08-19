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Путин о протестах: никто не должен доводить ситуацию до столкновений

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал прошедшие в Москве митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в резиденции в форте Брегансон он заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях на митингах в Москве. По его словам, граждане имеют право на мирный протест.

«Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты.

Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан, не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями»,— сказал президент России. Он назвал очевидными нарушения, за которые ряд кандидатов не был допущен на выборы в Мосгордуму. Господин Путин добавил, что не хотел бы возникновения в Москве ситуации, подобной протестам «желтых жилетов» в Париже.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. По данным «ОВД-инфо», всего было задержано свыше 2 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4066274#id1777755

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Категория: Новости / Экстренная новость

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