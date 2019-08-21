Депутат расстрелял жену в Челябинской области

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Депутат Локомотивного городского округа задержан по подозрению в убийстве жены в Челябинской области.

Как сообщает региональное управление СК, убийство произошло в ночь на 21 августа.

По данным СК, депутат, который также является главврачом местной больницы, из-за бытовой ссоры несколько раз выстрелил в супругу из охотничьего ружья, женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/08/21/n_13367101.shtml?utm_source=push