/Экстренная новость/
Депутат расстрелял жену в Челябинской области
Депутат Локомотивного городского округа задержан по подозрению в убийстве жены в Челябинской области.
Как сообщает региональное управление СК, убийство произошло в ночь на 21 августа.
По данным СК, депутат, который также является главврачом местной больницы, из-за бытовой ссоры несколько раз выстрелил в супругу из охотничьего ружья, женщина скончалась.
Возбуждено уголовное дело.
Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/08/21/n_13367101.shtml?utm_source=push
Категория: Новости / Экстренная новость