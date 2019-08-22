Жара и духота! Будьте осторожнее!

/Экстренная новость/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 23 августа 2019 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25°, в юго-восточных предгорьях +14…+19°, днем +30…+35°, местами до +37°.

На Черноморском побережье: кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в районе МО г.Новороссийск 17-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24°, днем +29…+34°, на участке Анапа-Геленджик ночью +25…+30°, днем +31…+36°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем временами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23°, днем +33…+35°.

23 августа местами в северной половине края, юго-восточных и центральных районах (исключая Краснодар), в юго-западных районах края и на Черноморском побережье (.Анапа) сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

Температура воды у берегов Черного моря +20…+25°, Азовского моря +24…+25°.

23 августа 2019 года на водных объектах края существенных изменений не ожидается.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"