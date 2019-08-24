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Депутат предложил выплачивать россиянам «первосентябрьский капитал»

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать программу субсидирования для семей, в которых есть школьники. Депутат отмечает, что родители, при подготовке ребенка к школе, тратят значительные средства из семейного бюджета.

Средства из программы, которую депутат предлагает назвать «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы на сбор детей в школу. Точную сумму, которую предлагается выделять из бюджета, Чернышов не называет.

«Идея хорошая, при учете адресности и нуждаемости в такой помощи российских семей.  Сегодня финансовая поддержка на школьную подготовку выделяется во многих регионах России, прежде всего, многодетным семьям. В зависимости от региона размер пособия может различаться. Помимо многодетных семей правом на получение помощи также обладают лица, признанные малоимущими. Конечно, для малообеспеченных семей собрать детей в школу бывает затруднительно, особенно, если в семье есть первоклашки, да и старшим ребятам необходимо приобретать школьную форму и принадлежности. Помощь государства будет очень актуальной в таком вопросе», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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