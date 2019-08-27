/Экстренная новость/

Без дождя, но жарко...

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 28 августа 2019 года:

по Краснодарскому краю: без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21°, местами по восточной половине края +11…+16°; днем +26…+31° 

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24°, днем +28…+33°.        

По Краснодару: без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем временами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19°, днем +28…+30°.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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