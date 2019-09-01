МЧС сообщает...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 1 сентября 2019 года:

По Краснодарскому краю: без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, местами в предгорьях 7…10°, на Азовском побережье 14…19°; днем 25…30°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска до 20 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, днем 27…32°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, в дневные и вечерние часы порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°, днем 28…30°.

На последующие двое суток 2 – 3 сентября 2019 года:

по Краснодарскому краю: в середине периода в предгорных районах края местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/ с. Температура воздуха ночью 12…17°, в предгорьях 8…13°, на Азовском побережье 15…20°; днем 25…30°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, днем 26…31°.

Температура воды у берегов Черного моря +22…+27°, Азовского моря +19…+21°.

1 сентября 2019 года на водных объектах края существенных изменений не ожидается.