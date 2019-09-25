Ночью в Сочи сильный дождь...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 26 сентября 2019 года:

по Краснодарскому краю: местами дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, вечером в районе Новороссийска до 20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10°, при прояснении +3…+5°; днем +13…+18°, в южной половине местами до +20°;

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +11…+16°, днем +18…+23°.

По Краснодару: ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +18…+20°.

Ночью и утром 26 сентября на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза.

Температура воды у берегов Черного моря +20…+22°, Азовского моря +14…+17°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"