Игорь Васильев: Тренировка поможет проверить готовность сил и средств Новороссийска...

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1 октября начнется штабная тренировка, приуроченная к 84 годовщине гражданской обороны, которая пройдёт в два этапа.

Учения продлятся 1-2 октября и пройдут в несколько этапов совместно со спасательными службами, аварийно-спасательными и пожарными формированиями, объектами экономики и образовательными учреждениями.

В ходе первого этапа тренировки будут проведены оповещение и сбор руководящего состава органов управления и сил гражданской обороны, подготовлены к выполнению мероприятия по гражданской обороне в целях защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В этом году в тренировке будут задействованы 4373 человека и 351 единица техники, из них от МЧС— 157 человек и 52 единицы техники.

В ходе тренировки будет проверена реальность составленных планов на различные периоды и готовность всех сил и средств к действиям.

На практике будут отработаны действия по эвакуации, выдаче средств индивидуальной защиты, развёртыванию санитарно-обмывочных пунктов.

Кроме того, в готовность будут приведены защитные сооружения гражданской обороны. По согласованию с региональными и муниципальными властями будут проверены системы экстренного оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации или её угрозе.

- В учениях по разным направлениям будут задействованы органы власти, предприятия города, а также общеобразовательные школы, в которых пройдут открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, — сказал руководитель управления по делам ГО и ЧС города Новороссийска И.М. Васильев.

Для школьников средних классов на базе МКУ «Курсы гражданской обороны» будет проводиться 1 октября День открытых дверей.

В ходе учебной тренировки также отрабатываются мероприятия в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии на территории МО город Новороссийск, а также организация действий органов управления сил гражданской защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ходе первого этапа тренировки будут проведены оповещение и сбор руководящего состава органов управления и сил гражданской обороны, подготовлены к выполнению мероприятия по гражданской обороне в целях защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.