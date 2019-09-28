Умер Марк Захаров

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Художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86 году жизни.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

О времени и прощении похорон будет сообщено дополнительно.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актсрский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года — главный режиссер «Ленкома».

Народный артист более 40 лет занимался режиссурой. Театральные работы «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад» и «Женитьба» публика оценила по достоинству, а среди кинолент большой любовью аудитории пользуются картины «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви».

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2237940/?from=push