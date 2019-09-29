Кононов — все. «Спартак» принял отставку, против «Краснодара» тренером будет Кузнецов

/Экстренная новость/

«Спартак» сегодня снова проиграл. Четвертый раз подряд, четвертый раз в сентябре в РПЛ. Притом снова команде намного ниже уровнем. Дома, на «Открытие Арене» красно-белые не справились всего-то с «Оренбургом» — 1:2. Об отставке Кононова говорят давно, но сегодня казалось, что уж в один мяч «Спартак» победу сможет вымучить.

И тренера оставят.

Но не вышло. Для начала Кононова хейтили фанаты «Спартака»: посылали на три буквы характерной кричалкой. Приятного мало, но такая вот позиция болельщиков.

Оскорбив действующего коуча, фэны увидели очередной кошмарный матч «Спартака». Под руководством этого самого коуча.

Так что сегодня болельщиков красно-белых скорее порадовала новость: матч против «Оренбурга» стал последним для Кононова в «Спартаке». Все. Олег Георгиевич официально подал в отставку. Клуб официально ее принял. Кононов даже не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

«Заявление Совета директоров ФК «Спартак-Москва»:

Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера «Спартака» сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами команды.

К следующему матчу с ФК «Краснодар» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Сухие цифры: Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые провели 36 матчей: 16 побед, 14 поражений, 6 ничьих. Статистика, мягко говоря, паршивая для топ-клуба. Сейчас в таблице РПЛ красно-белые после 11 туров лишь на 9-м месте. Это худший результат с 2003 года.

Но дело не только в футболе. Кононов из харизматичного тренера в «Спартаке» зачем-то стал Пиджаком, которого почти никто не уважает. Ладно респект — в тренде просто стебать Олега Георгиевича. Ну как не стебать его пафосные, бессмысленные пресс-конференции, рафинированные речи, апатичное поведение, непонятные решения и далее по списку. Кононов в «Спартаке» старался (топовое достижение), но это точно не тот тренер, по которому будут скучать.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2019-09-29-oleg-kononov-podal-v-otstavku-on-provalilsya-v-spartake-i-dazhe-ne-prishel-na-press-konferentsiyu-posle-pozornogo-porazheniya-ot-orenburga