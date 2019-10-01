На Кубани наступило "бабье лето"

/Экстренная новость/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 2 октября 2019 года:

по Краснодарскому краю: вечером и ночью местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+14°, на Азовском побережье до +12…+17°, в предгоръях +5…+10°; днем +22…+27°.

На Черноморском побережье: без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днем +22…+27°.

По Краснодару: без осадков. Ветер западный, северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +25…+27°.

Температура воды у берегов Черного моря +20…+22°, Азовского моря +15…+17°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"