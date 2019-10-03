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Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ

Сколько раз выключал телевизор, чтобы не слышать полоскание темы про Украину. Пенсионеры стали делать вывод, что нас ждет война после теледебат про наших соседей. Так и хотелось обратиться к журналистам со словами "Ну может хватит!" И вот состоялось.

Президент России Владимир Путин попросил, чтобы в СМИ не писали, не говорили и не показывали информацию об Украине в плохом для нее свете.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/10/03/n_13539445.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Экстренная новость

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