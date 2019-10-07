Трамп заявил о способности «стереть с лица земли» экономику Турции

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Президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойдённой мудрости» расценит действия Анкары «выходящими за рамки».

Об этом Трамп написал в Twitter.

«Я уже заявлял это ранее и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойдённой мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица земли экономику Турции (я уже делал это раньше!)» — сказал президент США.

По его словам, Турция обязана вместе с Европой «приглядывать за пойманными боевиками ИГ* и их семьями».

«США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию. США велики!» — заключил Трамп.

Ранее Франция призвала Турцию отказаться от операции в Сирии.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни. В ЕС раскритиковали планируемую операцию.

Соединённые Штаты, в свою очередь, заявили, что не будут поддерживать военную операцию Турции и не будут находиться поблизости от места проведения операции.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/675012-tramp-turciya-ekonomika?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications