Российские гимнасты завоевали золото ЧМ-2019 в командном многоборье

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Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата мира в командном многоборье. Первенство планеты проходит в Штутгарте (Германия). Чемпионами мира стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, Давид Белявский и Денис Аблязин. Второе место заняли китайские гимнасты, уступившие лидерство россиянам в двух последних видах: параллельных брусьях и перекладине. Бронзовыми призёрами стали японские спортсмены.

Россияне захватили лидерство после первого вида — вольных упражнений, но после упражнений на коне опустились на пятое место в турнирной таблице. Затем российские гимнасты постепенно поднимались вверх, сначала на третье, а затем на второе и, наконец, — в заключительном виде — на первое место.

Источник: https://www.championat.com/other/news-3870255-rossijskie-gimnasty-zavoevali-zoloto-chm-2019-v-komandnom-mnogobore.html?utm_source=copypaste