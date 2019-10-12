На Кубани дожди на выходные

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 12 октября 2019 года:

по Краснодарскому краю: ночью в большинстве районов, днем местами дождь, ночью в отдельных районах сильный, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +15…+20°.

На Черноморском побережье: ночью и утром временами дождь, местами сильный, гроза. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, местами и при грозе 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, днем +16…+21°.

По Краснодару: ночью дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +17…+19°.

На двое последующих суток 13 – 14 октября:

По Краснодарскому краю: без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, при прояснении местами +3…+8°; днем +18…+23°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +8…+13°; днем 13.10 +18…+23°, 14.10 +22…+27°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Новороссийска"