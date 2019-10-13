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России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в отборочном матче к чемпионату Европы. Игра, проходившая в Никосии, завершилась со счетом 5:0 в пользу России. Трансляцию встречи вел Первый канал.
За два матча до окончания отборочного турнира Россия гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
Россия одержала семь побед в восьми отборочных матчах к Евро-2020. В предыдущем матче, прошедшем 10 октября в Москве, российская сборная обыграла команду Шотландии со счетом 4:0.
До конца отборочного турнира Россия также сыграет против Бельгии и Сан-Марино.
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