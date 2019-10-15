Госдума обязала обанкротившихся застройщиков выплачивать компенсации членам ЖСК

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Государственная дума приняла закон о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков. Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ФАН член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, принятые в действующее законодательство поправки позволят значительно продвинуться в решении «этой давней и больной проблемы жилищного строительства». В частности, ими предусматривается уравнивание в правах членов ЖСК с дольщиками.

«Сегодня выплата возмещения членам ЖСК не предусмотрена, если Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о нецелесообразности финансировать достройку переданных ЖСК проблемных объектов», — напомнил представитель фракции «Единая Россия».

В ходе общения с журналистами сам Володин обратил внимание, что речь идет о возможности получить компенсацию по рыночной стоимости жилья.

В разговоре с ФАН на особую значимость принятого решения обратил внимание и депутат Николай Говорин. По словам парламентария, у пострадавших граждан наконец-то появится надежда на приобретение собственного жилья. При этом он отметил, что говорить о том, что все проблемы в сфере строительства решены, «сложно». Тем не менее, «на стратегических позициях поставлены жирные точки».

Источник: https://riafan.ru/1219820-gosduma-obyazala-obankrotivshikhsya-zastroishikov-vyplachivat-kompensacii-chlenam-zhsk