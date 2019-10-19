Проверка Семиколодезянской нефтебазы в Крыму началась со скандала

/Экстренная новость/

Работа межведомственной комиссии по урегулированию экологической ситуации в восточном Крыму в связи с деятельностью Семиколодезянской нефтебазы началась со скандала. Инспекция приехала с проверкой на неработающее предприятие. Утром 15 октября 2019 года, до начала проверки, технологическое оборудование предприятия ООО «БК-Терминал» было остановлено и выбросы паров нефтепродуктов в воздух не наблюдались.

В состав комиссии, по договорённости с Крымскими властями, должны были войти представители от инициативной группы граждан. Однако сотрудники министерства экологии Крыма, Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора отказались работать в присутствии общественников.

Работники надзорных органов ссылались на нежелание собственника предприятия допускать общественный актив к проверочным мероприятиям и говорили, что «заходить на территорию частного предприятия для принятия участия в отборе проб воздуха — не положено». Комментировать происходящее чиновники отказались.

Впрочем, не так давно государственный инспектор экологического надзора Сергей Сех прокомментировал деятельность нефтебазы следующим образом: «Экологических нарушений нет. Птички летают, насекомые летают, собачки бегают, кошечки тоже, травка растёт. А то, что люди помирают и травятся — это Роспотребнадзор. Вы чуть-чуть не туда пишете», — заявил корреспонденту сайта «Антифашист» Сергей Сех.

В свою очередь начальник территориального отдела по Керчи и Ленинскому району Крымского Роспотребнадзора Анна Обиленкова сообщила о том, что 30 сентября 2019 года вблизи нефтебазы производились замеры проб воздуха на содержание вредных веществ. Как выяснилось, организация, задействованная в экспертизе — не имеет достаточного уровня аккредитации для выполнения всех видов анализа. Тем не менее по результатам проведённых исследований, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают значений предельно-допустимых концентраций, — говорится в ответе Роспотребнадзора.

Будет справедливо отметить, что проверки проводились именно в те дни, когда нефтебаза не работала. Естественно, анализ проб воздуха на содержание вредных веществ не мог тогда показать объективный результат. Поэтому жители посёлка не верят властям и требуют принять незамедлительные меры – за три года работы нефтебазы подобных проверок с нулевым результатом было немало.

Напомним, на территории нефтебазы производится битум для строительства федеральной трассы «Таврида. Работы производятся на территории площадки по хранению и перевалке нефти, принадлежащей на праве собственности предприятию ООО «БК-Терминал».

По данным прокуратуры, предприятие химической промышленности не имеет лицензии на эксплуатацию опасного производства. Объект внесён в государственный реестр опасных производств, и ему присвоен второй класс опасности. Но, несмотря на это, производство битума и перевалка нефтепродуктов осуществляется в сотне метров от жилых домов, а ядовитые пары разносятся далеко за пределы предприятия.

После огласки проблемы на уровне федеральных СМИ, проблему райцентра Ленино взял на контроль вице-премьер совета министров Крыма Павел Королёв. Во время выездного заседания правительства Крыма, которое состоялось в Ленинской районной администрации 19 сентября 2019 года, чиновник поручил профильным ведомствам создать межведомственную комиссию для принятия мер по разрешению сложившейся в посёлке ситуации. В состав комиссии, со слов Королёва, должны войти представители инициативной группы граждан.

Крым, Керчь, Михаил Днепровский

Источник: https://nordstrim.livejournal.com/22902.html