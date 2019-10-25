«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»

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В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправивший мяч в ворота соперника на 49-й минуте. В компенсированное время преимущество «быков» увеличил полузащитник Тонни де Вильена.

В другом матче 3-го тура «Хетафе» принимал «Базель». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил хавбек «Базеля» Фабиан Фрай на 18-й минуте.

Турнирная таблица группы C Лиги Европы после трёх туров

1. «Базель» — 7 очков

2. «Хетафе» — 6

3. «Краснодар» — 3

4. «Трабзонспор» — 1.

Источник: https://www.championat.com/football/news-3882595-krasnodar-ozherzhal-pobedu-v-matche-ligi-evropy-s-trabzonsporom.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste