А Черное море еще плюс 20...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 27 октября 2019 года:

по Краснодарскому краю: преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6…11°, при прояснениях 2…7°; днем 15…20°, местами до 23°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ночью и утром в горах Туапсинского района местами туман. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, днем 19…24°.

По Краснодару: Без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6…8°, днем 19…21°.

На двое последующих суток 28-29 октября 2019 года:

По Краснодарскому краю: Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, при прояснении 2…7°; днем 16…21°.

На Черноморском побережье: по югу в конце периода местами слабый дождь. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, на участке Анапа-Геленджик 10…15°; днем 16…21°.

За прошедшие сутки на водных объектах края существенных изменений не наблюдалось.

Температура воды у берегов Черного моря +18…+20°, Азовского моря +14…+17°.