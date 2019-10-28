Новейшее оборудование на 7,5 млн рублей приобрел Дом культуры в селе Небуг

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Дом культуры стал участником проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». На оснащение материально-технический базы ДК получил более 7,5 миллионов рублей. В этом году в проекте принимают участие 50 Домов культуры из 17 муниципальных образований, три детских театра и два театра по направлению «Театры малых городов».

Всего в рамках партпроекта на ремонт и обновление материально технической базы Дома культуры Краснодарского края получили более 82 миллионов рублей в виде субсидий.

«Наш Дом культуры впервые принял участие в проекте «Культура малой Родины», и нам сразу же была выделена огромная сумма – более 7 млн. рублей. На эти средства мы преобразили культурный центр нашего села до неузнаваемости, и не будем останавливаться на достигнутом. В следующем году мы снова будем стараться попасть в проект, наш ДК необходимо сделать доступным для малоподвижных людей. Мы бы хотели вовлекать в культурную и творческую деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионного возраста», - рассказала руководитель МКУК «Небугская ЦКС» Наталья Безуглая.

«Дом культуры в селе Небуг был построен и введен в эксплуатацию в 1951 году. За долгие годы оборудование и зрительный зал устарели, заменить все это за собственные средства ни Дом культуры, ни местная власть не могли. В этом году, на полученные средства в рамках партийного проекта в учреждении полностью заменили одежду сцены, приобрели современное световое и звуковое оборудование. В ДК появился видеопроектор, а для зрителей в зале установили новые комфортабельные кресла. В селе Небуг проживают более 4 тысяч человек, и Дом культуры является центром культурной жизни, каждое мероприятие здесь проходит с аншлагом. С новым оборудованием творческие коллективы смогут повысить качество выступлений и дарить свое творчество местным жителям», - прокомментировала региональный координатор проекта «Культура малой Родины», депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский отметил, что администрация Туапсинского района является самым активным участников партийного проекта уже не первый год. "Мы совместно решаем вопросы подготовки и нормативных документов, и контроль за работой подрядчиков. Это дает возможность развития народного творчества, работать над повышением культурного уровня туапсинцев,"- резюмировал Владимир Ильич.