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SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 готовится к аварийной посадке в аэропорту Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По предварительным данным, у лайнера авиакомпании "Ямал", который летел из Тюмени в Санкт-Петербург, отказал двигатель.
На борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа, добавил собеседник агентства.
Сейчас самолет вырабатывает топливо.
SSJ-100 с отказавшим двигателем благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени.
Источник: https://ria.ru/20191101/1560503435.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru
Категория: Новости / Экстренная новость