/Экстренная новость/

36% россиян категорически против уменьшения нештрафуемого лимита скорости

Аналитический центр «Авито Авто» провел опрос россиян на тему отношения к штрафам. Выяснилось, что 36% водителей резко негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 км/ч до 10 км/ч. Однозначно поддерживают такое изменение 16% жителей страны, при этом столько же (16%) попадали в аварию из-за превышения скорости.

Мужчин возможное нововведение огорчает больше, чем женщин, и мужчины же чаще попадают в нештатные ситуации, связанные с превышением скорости.

Отношение к штрафам

Респондентов просили выразить свое отношение к возможным изменениям законодательства с помощью пятибалльной шкалы, где 1 - «очень отрицательно», а 5 - «крайне положительно». Большинство опрошенных (36%) резко против нововведения. Нейтральное отношение выразили 22% водителей. Одинаковое число респондентов (по 16%) оценивают такое изменение и скорее отрицательно, и крайне положительно.

При этом среди мужчин доля тех, кто резко отрицательно оценивает новую инициативу, больше (46%), чем среди женщин и среди всех респондентов в целом по стране. Крайне положительно относятся к возможному изменению 18% женщин.

Как вы относитесь к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 км/ч до 10 км/ч?

Ответ

Все

Ж

М

1 - очень отрицательно

36%

27%

46%

2 – скорее отрицательно

16%

16%

15%

3 - нейтрально

22%

25%

19%

4 – скорее положительно

10%

14%

7%

5 - крайне положительно

16%

18%

13%

Портрет автомобилиста

31% опрошенных в целом по России хотя бы 1-2 раза получали штрафы за превышение скорости. Мужчины получают их чаще, чем женщины: доля тех, кого не штрафовали ни разу, составляет 25% опрошенных среди мужчин и 57% среди женщин.

Штрафовали ли вас за превышение скорости?

Ответ

Все

Ж

М

Ни разу

42%

57%

25%

1-2 раза

31%

27%

36%

3-5 раз

16%

11%

21%

6-10 раз

6%

3%

9%

Более 10 раз

5%

2%

9%

37% опрошенных указали, что 1-2 раза за всю историю вождения попадали в ДТП. Среди тех, у кого хоть раз были инциденты на дороге, опять же, больше мужчин: никогда не попадали в ДТП 40% мужчин и 67% женщин.

Сколько раз вы попадали в ДТП за всю историю вождения?

Ответ

Все

Ж

М

Ни разу

54%

67%

40%

1-2 раза

37%

28%

47%

3-5 раз

9%

5%

12%

6-10 раз

0%

0%

1%

84% респондентов в целом отметили, что никогда не попадали на дороге в аварийную ситуацию, связанную с превышением скорости по своей или чужой вине. При этом у 16% были аварийные ситуации, связанные с превышением скорости. С мужчинами такие инциденты также случаются чаще, чем с женщинами.

Попадали ли вы в аварийную ситуацию из-за превышения скорости (по вашей или чужой вине)?

 

Все

Ж

М

Да

16%

14%

20%

Нет

84%

86%

80%

Самую большую долю среди респондентов составляют те, у кого стаж вождения больше 11 лет (47%). По 23% оказалось тех, кто ездит за рулем от 2 до 5 лет и от 6 до 10 лет. Стаж вождения до 1 года имеют 7% респондентов.

Более половины опрошенных водят автомобиль каждый день (53%), а 3% признались, что после получения прав ни разу не водили автомобиль.

В опросе приняли участие 1210 человек - пользователей Авито.

Нештрафуемый лимит скорости означает, что сейчас можно превышать указанный на дороге скоростной режим в пределах 20 км/ч без штрафов. О возможности cнижения нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч сообщил в марте глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, недавно Минтранс поддержал это предложение. Чиновники апеллируют к тому, что нештрафуемый скоростной лимит в 20 километров в час был введен из-за того, что первые системы фотовидеофиксации нарушений работали с достаточно большой погрешностью, современные же гораздо более точные. Одновременно со снижением нештрафуемого лимита скорости обсуждается возможность увеличить разрешенную скорость на ряде трасс.

Источник: «Авито Авто»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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