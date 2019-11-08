36% россиян категорически против уменьшения нештрафуемого лимита скорости

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Аналитический центр «Авито Авто» провел опрос россиян на тему отношения к штрафам. Выяснилось, что 36% водителей резко негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 км/ч до 10 км/ч. Однозначно поддерживают такое изменение 16% жителей страны, при этом столько же (16%) попадали в аварию из-за превышения скорости.

Мужчин возможное нововведение огорчает больше, чем женщин, и мужчины же чаще попадают в нештатные ситуации, связанные с превышением скорости.

Отношение к штрафам

Респондентов просили выразить свое отношение к возможным изменениям законодательства с помощью пятибалльной шкалы, где 1 - «очень отрицательно», а 5 - «крайне положительно». Большинство опрошенных (36%) резко против нововведения. Нейтральное отношение выразили 22% водителей. Одинаковое число респондентов (по 16%) оценивают такое изменение и скорее отрицательно, и крайне положительно.

При этом среди мужчин доля тех, кто резко отрицательно оценивает новую инициативу, больше (46%), чем среди женщин и среди всех респондентов в целом по стране. Крайне положительно относятся к возможному изменению 18% женщин.

Как вы относитесь к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 км/ч до 10 км/ч? Ответ Все Ж М 1 - очень отрицательно 36% 27% 46% 2 – скорее отрицательно 16% 16% 15% 3 - нейтрально 22% 25% 19% 4 – скорее положительно 10% 14% 7% 5 - крайне положительно 16% 18% 13%

Портрет автомобилиста

31% опрошенных в целом по России хотя бы 1-2 раза получали штрафы за превышение скорости. Мужчины получают их чаще, чем женщины: доля тех, кого не штрафовали ни разу, составляет 25% опрошенных среди мужчин и 57% среди женщин.

Штрафовали ли вас за превышение скорости? Ответ Все Ж М Ни разу 42% 57% 25% 1-2 раза 31% 27% 36% 3-5 раз 16% 11% 21% 6-10 раз 6% 3% 9% Более 10 раз 5% 2% 9%

37% опрошенных указали, что 1-2 раза за всю историю вождения попадали в ДТП. Среди тех, у кого хоть раз были инциденты на дороге, опять же, больше мужчин: никогда не попадали в ДТП 40% мужчин и 67% женщин.

Сколько раз вы попадали в ДТП за всю историю вождения? Ответ Все Ж М Ни разу 54% 67% 40% 1-2 раза 37% 28% 47% 3-5 раз 9% 5% 12% 6-10 раз 0% 0% 1%

84% респондентов в целом отметили, что никогда не попадали на дороге в аварийную ситуацию, связанную с превышением скорости по своей или чужой вине. При этом у 16% были аварийные ситуации, связанные с превышением скорости. С мужчинами такие инциденты также случаются чаще, чем с женщинами.

Попадали ли вы в аварийную ситуацию из-за превышения скорости (по вашей или чужой вине)? Все Ж М Да 16% 14% 20% Нет 84% 86% 80%

Самую большую долю среди респондентов составляют те, у кого стаж вождения больше 11 лет (47%). По 23% оказалось тех, кто ездит за рулем от 2 до 5 лет и от 6 до 10 лет. Стаж вождения до 1 года имеют 7% респондентов.

Более половины опрошенных водят автомобиль каждый день (53%), а 3% признались, что после получения прав ни разу не водили автомобиль.

В опросе приняли участие 1210 человек - пользователей Авито.

Нештрафуемый лимит скорости означает, что сейчас можно превышать указанный на дороге скоростной режим в пределах 20 км/ч без штрафов. О возможности cнижения нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч сообщил в марте глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, недавно Минтранс поддержал это предложение. Чиновники апеллируют к тому, что нештрафуемый скоростной лимит в 20 километров в час был введен из-за того, что первые системы фотовидеофиксации нарушений работали с достаточно большой погрешностью, современные же гораздо более точные. Одновременно со снижением нештрафуемого лимита скорости обсуждается возможность увеличить разрешенную скорость на ряде трасс.

Источник: «Авито Авто»