36% россиян категорически против уменьшения нештрафуемого лимита скорости
Аналитический центр «Авито Авто» провел опрос россиян на тему отношения к штрафам. Выяснилось, что 36% водителей резко негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 км/ч до 10 км/ч. Однозначно поддерживают такое изменение 16% жителей страны, при этом столько же (16%) попадали в аварию из-за превышения скорости.
Мужчин возможное нововведение огорчает больше, чем женщин, и мужчины же чаще попадают в нештатные ситуации, связанные с превышением скорости.
Отношение к штрафам
Респондентов просили выразить свое отношение к возможным изменениям законодательства с помощью пятибалльной шкалы, где 1 - «очень отрицательно», а 5 - «крайне положительно». Большинство опрошенных (36%) резко против нововведения. Нейтральное отношение выразили 22% водителей. Одинаковое число респондентов (по 16%) оценивают такое изменение и скорее отрицательно, и крайне положительно.
При этом среди мужчин доля тех, кто резко отрицательно оценивает новую инициативу, больше (46%), чем среди женщин и среди всех респондентов в целом по стране. Крайне положительно относятся к возможному изменению 18% женщин.
|
Как вы относитесь к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 км/ч до 10 км/ч?
|
Ответ
|
Все
|
Ж
|
М
|
1 - очень отрицательно
|
36%
|
27%
|
46%
|
2 – скорее отрицательно
|
16%
|
16%
|
15%
|
3 - нейтрально
|
22%
|
25%
|
19%
|
4 – скорее положительно
|
10%
|
14%
|
7%
|
5 - крайне положительно
|
16%
|
18%
|
13%
Портрет автомобилиста
31% опрошенных в целом по России хотя бы 1-2 раза получали штрафы за превышение скорости. Мужчины получают их чаще, чем женщины: доля тех, кого не штрафовали ни разу, составляет 25% опрошенных среди мужчин и 57% среди женщин.
|
Штрафовали ли вас за превышение скорости?
|
Ответ
|
Все
|
Ж
|
М
|
Ни разу
|
42%
|
57%
|
25%
|
1-2 раза
|
31%
|
27%
|
36%
|
3-5 раз
|
16%
|
11%
|
21%
|
6-10 раз
|
6%
|
3%
|
9%
|
Более 10 раз
|
5%
|
2%
|
9%
37% опрошенных указали, что 1-2 раза за всю историю вождения попадали в ДТП. Среди тех, у кого хоть раз были инциденты на дороге, опять же, больше мужчин: никогда не попадали в ДТП 40% мужчин и 67% женщин.
|
Сколько раз вы попадали в ДТП за всю историю вождения?
|
Ответ
|
Все
|
Ж
|
М
|
Ни разу
|
54%
|
67%
|
40%
|
1-2 раза
|
37%
|
28%
|
47%
|
3-5 раз
|
9%
|
5%
|
12%
|
6-10 раз
|
0%
|
0%
|
1%
84% респондентов в целом отметили, что никогда не попадали на дороге в аварийную ситуацию, связанную с превышением скорости по своей или чужой вине. При этом у 16% были аварийные ситуации, связанные с превышением скорости. С мужчинами такие инциденты также случаются чаще, чем с женщинами.
|
Попадали ли вы в аварийную ситуацию из-за превышения скорости (по вашей или чужой вине)?
|
|
Все
|
Ж
|
М
|
Да
|
16%
|
14%
|
20%
|
Нет
|
84%
|
86%
|
80%
Самую большую долю среди респондентов составляют те, у кого стаж вождения больше 11 лет (47%). По 23% оказалось тех, кто ездит за рулем от 2 до 5 лет и от 6 до 10 лет. Стаж вождения до 1 года имеют 7% респондентов.
Более половины опрошенных водят автомобиль каждый день (53%), а 3% признались, что после получения прав ни разу не водили автомобиль.
В опросе приняли участие 1210 человек - пользователей Авито.
Нештрафуемый лимит скорости означает, что сейчас можно превышать указанный на дороге скоростной режим в пределах 20 км/ч без штрафов. О возможности cнижения нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч сообщил в марте глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, недавно Минтранс поддержал это предложение. Чиновники апеллируют к тому, что нештрафуемый скоростной лимит в 20 километров в час был введен из-за того, что первые системы фотовидеофиксации нарушений работали с достаточно большой погрешностью, современные же гораздо более точные. Одновременно со снижением нештрафуемого лимита скорости обсуждается возможность увеличить разрешенную скорость на ряде трасс.
Источник: «Авито Авто»
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