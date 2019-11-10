Внимание, на Кубани туман!

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 11 ноября 2019 года:

по Краснодарскому краю: без осадков. На севере побережья местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, днем 19…24°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ночью и в первую половину дня местами туман.

Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, местами по восточной половине края -2…+3°; днем 18…23° местами до 25°, на Азовском побережье 13…18°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3…5°, днем 19…21°.

На двое последующих суток 12 – 13 ноября 2019 года:

По Краснодарскому краю: без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер в первой половине периода переменных направлений 3-8 м/с, во второй половине периода северо-восточный, восточный 5-10 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, при прояснении по восточной половине края -1…+4°; днем 16…21°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик в середине периода местами порывы 12-17 м/с, в конце периода 17-20 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, на участке Анапа-Геленджик 11…16°; днем 19…24°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"