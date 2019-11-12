В рамках расследования уголовного дела об отравлении учеников нескольких школ проведены многочисленные осмотры и назначены судебные экспертизы

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (ч.1 ст.238 УК РФ).

Напомним, что с 16 часов 9 ноября 2019 в лечебные учреждения Кропоткина и Кавказского района с подозрением на отравление обратилось 50 детей, обучающихся в различных средних образовательных учреждениях в возрасте от 7 до 15 лет, которые были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время 13 школьников после оказания им квалифицированной медицинской помощи выписаны из лечебных учреждений, остальные продолжают находиться в медицинских учреждениях.

Следователями в рамках расследования уголовного дела с участием следователя-криминалиста следственного управления СКР по краю, сотрудников прокуратуры, Роспотребнадзора, ОМВД России по Кавказскому району проведены осмотры мест происшествий в общеобразовательных школах Кропоткина и школе станицы Темижбекской Кавказского района, а также в комбинате школьного питания, осуществляющего поставку продуктов питания в школы. В результате проведенных осмотров обнаружены и изъяты суточные пробы продуктов питания учащихся за последние несколько суток, а также документы на поставку продуктов питания в школы. Назначены судебные экспертизы пищевых продуктов.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе допрашиваются в качестве свидетелей родители пострадавших детей, работники учебных и медицинских учреждений. Расследование продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю