В Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже, погибли два человека

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Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу в здании учебного заведения. Погибли два человека, в том числе и сам нападавший, сообщает МВД.

Еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла сегодня утром около 10 часов по местному времени, когда в колледже уже начались занятия. 19-летний студент стрелял из охотничьего ружья, которое было зарегистрировано на него.

«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь», — говорится в сообщении управления МВД России по Амурской области.

Сотрудникам МВД удалось заблокировать стрелявшего в одной из аудиторий и провести эвакуацию остальных людей, находящихся в здании. Злоумышленник после совершил самоубийство. Полицейские не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В полиции считают, что причиной случившегося мог стать конфликт между студентами. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что 19-летний стрелок достал оружие после того, как его не пустили в аудиторию за опоздание. Baza и Mash утверждают, что нападавшим был студент колледжа Данил Засорин, который пронес оружие в здание, спрятав под одеждой.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/11/14/156893-v-blagoveschenske-student-otkryl-strelbu-v-kolledzhe-pogibli-dva-cheloveka?utm_source=push