«В отставку премьера!» В Тбилиси протестуют и ставят палатки

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Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента. В Грузии началась новая волна массовых протестов – оппозиционные партии объединились, вывели в центр Тбилиси несколько тысяч своих сторонников, которые заблокировали центральные улицы, и потребовали отставки председателя правительства Грузии Георгия Гахарии, а также проведения досрочных парламентских выборов.

Непринятие грузинским парламентом поправок в конституцию о проведении парламентских выборов в следующем году по пропорциональной системе стало причиной новых массовых беспорядков в центре Тбилиси вечером в четверг, 14 ноября.

Несколько тысяч митингующих перекрыли проспект Руставели в центре грузинской столицы, а некоторые даже установили палатки прямо на дороге. Другие улицы в центре патрулируются полицией, так что автомобильное движение в центральной части Тбилиси парализовано.

Причем, участники уверяют, что они не разойдутся утром. Например, оппозиционная партия «Альянс патриотов» объявила, что вообще переводит свою работу в режим постоянной акции протеста, об этом рассказала лидер партии Ирма Инашвили.

Кроме того, группа митингующих на некоторое время покинула основной лагерь протестующих в центре города и направилась к резиденции идеолога и основателя партии власти «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, где также провела акцию протеста, сообщает агентство «Спутник».

Среди протестующих были замечены также бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили и экс-секретарь совета нацбезопасности Давид Раквиашвили.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/2019/11/15/12813302.shtml?utm_source=push